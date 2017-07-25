Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 15:51
+26°C
Завтра +26°C
+26°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
25. 07. 2017

В Украине брак за сутки заключили более 12 тысяч пар

В Украине набирает популярность сервис министерства юстиции Брак за сутки. При этом на развод подает минимальное количество пар, которые поженились с помощью такой услуги.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает 112 Украина.

"Более 12 тысяч пар украинских молодоженов поженились по этой процедуре, небюрократической европейской процедуре. Все эти пары, которые поженились в рамках этого проекта (а мы имеем возможность через реестр мониторить, подавали ли они заявления на развод), абсолютное большинство этих пар не рассталось, только 0,3% пар, которые женились по такой процедуре, подали документы на развод", – рассказал Петренко.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2017 года жениться за сутки разрешили на всей территории Украины. Ранее этот пилотный проект действовал лишь в 20 населенных пунктах.

Напомним, стоимость оформления брака за сутки колеблется от 150 гривен, в городах вблизи зоны АТО, до 6 тысяч в городах где это услуга введена как туристическая или просто для тех, кто хочет быстро оформить брак.

В Украине брак за сутки заключили уже более пяти тысяч пар

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.