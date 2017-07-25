В Украине брак за сутки заключили более 12 тысяч пар

В Украине набирает популярность сервис министерства юстиции Брак за сутки. При этом на развод подает минимальное количество пар, которые поженились с помощью такой услуги.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает 112 Украина.

"Более 12 тысяч пар украинских молодоженов поженились по этой процедуре, небюрократической европейской процедуре. Все эти пары, которые поженились в рамках этого проекта (а мы имеем возможность через реестр мониторить, подавали ли они заявления на развод), абсолютное большинство этих пар не рассталось, только 0,3% пар, которые женились по такой процедуре, подали документы на развод", – рассказал Петренко.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2017 года жениться за сутки разрешили на всей территории Украины. Ранее этот пилотный проект действовал лишь в 20 населенных пунктах.

Напомним, стоимость оформления брака за сутки колеблется от 150 гривен, в городах вблизи зоны АТО, до 6 тысяч в городах где это услуга введена как туристическая или просто для тех, кто хочет быстро оформить брак.

В Украине брак за сутки заключили уже более пяти тысяч пар

Источник: korrespondent.net