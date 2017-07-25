Глава Госпогранслужбы подал в отставку

Глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко во вторник, 25 июля, подал в отставку. Как уточнил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, Назаренко решил уйти с должности "по состоянию здоровья".

"Да, глава Госпогранслужбы подал заявление об отставке, и президент (Петр Порошенко, – ред.) удовлетворил его рапорт", – сказал Слободян в комментарии Громадському Радіо.

По его словам, глава государства уже назначил нового руководителя Госпогранслужбы. В то же время представитель ведомства не назвал его имени.

"Предстоит официальное его представление. После того, как пройдут эти мероприятия, мы назовем его имя", – сообщил Слободян.

Напомним, 21 июля во время совместного с Порошенко выступления белорусского лидера Александра Лукашенко Назаренко потерял сознание. На месте ему была оказана первая медицинская помощь, потом Назаренко был госпитализирован.

Источник: korrespondent.net