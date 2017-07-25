Командировки Порошенко обошлись в 11 миллионов

С начала 2017 года на командировки президента Украины Петра Порошенко за границу было потрачено свыше 11 миллионов 131,5 тысяч гривен. На авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом ушло 14 миллионов 717,5 тысяч гривен, сообщает 112 Украина.

По состоянию на 19 июля текущего года Порошенко успел совершить 18 поездок в другие государства. Некоторые из них он посетил не единожды.

Например, в Германии Порошенко побывал трижды (январь, февраль, май), столько раз он посетил Францию (май, июнь, июль), дважды – Мальту (март и май).

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Напомним, недавно Порошенко задекларировал еще 1,2 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Источник: korrespondent.net