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25. 07. 2017

Командировки Порошенко обошлись в 11 миллионов

С начала 2017 года на командировки президента Украины Петра Порошенко за границу было потрачено свыше 11 миллионов 131,5 тысяч гривен. На авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом ушло 14 миллионов 717,5 тысяч гривен, сообщает 112 Украина.

По состоянию на 19 июля текущего года Порошенко успел совершить 18 поездок в другие государства. Некоторые из них он посетил не единожды.

Например, в Германии Порошенко побывал трижды (январь, февраль, май), столько раз он посетил Францию (май, июнь, июль), дважды – Мальту (март и май).

СБУ потратила на переговоры в Минске полмиллиона

Напомним, недавно Порошенко задекларировал еще 1,2 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке. 

Источник: korrespondent.net
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Украина
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