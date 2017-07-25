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25. 07. 2017

ФСБ обвинила спецслужбы Украины в вербовке крымчан

Украинские спецслужбы организовали вербовочные пункты на границе с Крымом, чтобы принудить к сотрудничеству жителей аннексированного полуострова. Такую информацию сегодня озвучил начальник управления ФСБ РФ Виктор Палагин, передает Интерфакс.

"Украина не заинтересована, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон, этому создаются препятствия. Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников Службы безопасности Украины и главного разведуправления министерства обороны. Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт. Любой более-менее руководитель маленького звена подлежит вербовке", – рассказал Палагин.

По его словам, к нему постоянно "приходят сотрудники приходят и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на нее".

"Мы выносим "отказные" (отказ в возбуждении уголовных дел – ред.), так как у людей безвыходная ситуация, и они явились с повинной", – добавил Палагин.

Как сообщал Корреспондент.net, минувшим летом ФСБ заявляла о подготовке Киевом терактов в Крыму. Якобы они были предотвращены.

Ранее на пунктах пропуска в Крыму задержали двух украинцев. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: korrespondent.net
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