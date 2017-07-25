Убийство Вороненкова: подозреваемого оставили под арестом

Подозреваемый по делу об убийстве бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко оставлен под стражей. Соответствующее решение принял Апелляционный суд города Киева, сообщила пресс-служба инстанции во вторник, 25 июля.

"Определение суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тарасенко Я.М., подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Вороненкова Д.М., оставлено без изменений", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, в июне Тарасенко арестовали на два месяца без права внесения залога. До этого у активиста "Павлоградской самообороны" Тарасенко провели обыски, а потом его задержали. Он долгое время возглавлял местную ячейку "Правого сектора".

Дениса Вороненков убили в Киеве 23 марта возле отеля Премьер-Палас. Охранник экс-депутата успел ранить убийцу Павела Паршина, который умер позже в больнице.

Источник: korrespondent.net