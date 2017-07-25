Эрдоган: Турция купила у России ЗРК С-400

Турция и Россия подписали соглашение о приобретении Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития, передает Anadolu.

"Мы сделали необходимые шаги и подписали контракт на поставку С-400 с Российской Федерацией. Мы увидим эти комплексы у нас в стране", – сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что также будет налажено совместное производство ЗРК С-400. При этом, отвечая на вопрос касательно возможной обеспокоенности США в связи с этим соглашением о ЗРК, Эрдоган отметил, что подобное сотрудничество ранее предлагалось американской стороне.

"Любое государство находится в поисках идеальных методов обеспечения своей национальной безопасности. Если есть возможность наладить совместное производство, то такой выбор преобладает. Турецкое руководство несколько лет предлагало американским партнерам заключить аналогичное соглашение, но переговоры оказались безрезультатными. После этого Турция вынуждена была продолжить поиски", – сказал Эрдоган.

Он указал на то, что страна-член НАТО Греция долгие годы пользуется ЗРК С-300 и все молчат, а когда дело доходит до Турции, то это начинает вызывать обеспокоенность.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее появилась информация о том, что Россия и Турция достигли договоренности по ЗРК С-400. Итоговая стоимость сделки должна составить 2,5 млрд долларов. Ожидается, что Россия направит в Турцию два дивизиона С-400, еще два дивизиона будут произведены в Турции.

В марте нынешнего года в Москве президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность поставок турецкой стороне С-400.

Источник: korrespondent.net