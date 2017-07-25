Порошенко назначил нового главу погранслужбы

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя Государственной пограничной службы – генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Церемония назначения обнародована на странице президента в Facebook во вторник, 25 июля.

Ушедшему в отставку Виктору Назаренко Порошенко присвоил новое звание генерала армии. Президент отметил, что он доволен качеством работы Назаренко, но "здоровье есть здоровье".

Напомним, 21 июля во время совместного с Порошенко выступления белорусского лидера Александра Лукашенко Назаренко потерял сознание. На месте ему была оказана первая медицинская помощь, потом Назаренко был госпитализирован.

Источник: korrespondent.net