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25. 07. 2017

Суд разрешил расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в отношении экс-главы Министерства внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook во вторник, 25 июля.

"Сегодня, 25.07.2017 года, по постановлению Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство следователя ГПУ и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Министра внутренних дел Украины Захарченко В.Ю.", – сообщила Сарган.

Она напомнила, что Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту незаконного лишения свободы помощника экс-предстоятеля УПЦ (МП) Владимира митрополита Дробинко. Похищение было выполнено по указанию беглого экс-президента Виктора Януковича подчиненными Захарченко.

В данном уголовном производстве сообщено о подозрении Виктору Януковичу, Виталию Захарченко и Коряку, а также направлены в суд соответствующие ходатайствами о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

Напомним, в декабре Хозяйственный суд Киевской области признал недействительным решение исполкома относительно земельного участка в селе Подгорцы, принадлежавшего Захарченко.

Источник: korrespondent.net
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