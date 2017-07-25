Луценко: Фирму Януковича лишили сотен миллионов

Прокуратура Киевской области не позволила взыскать 320 миллионов гривен в пользу компании, которую связывают с Александром Януковичем, сыном экс-президента Украины. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Несколько месяцев назад получил обращение председателя Нафтогаза о критической ситуации с 1,3 млрд долга госкомпании за якобы поставленные в 2012 году товары псевдоимпортером с орбиты Саши-Стоматолога. Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Киевской области удалось предотвратить взыскания первой суммы 320 млн гривен", - написал генпрокурор.

По информации Луценко, следствие установило, что предприятие, которое пытается взыскать с государства 320 млн грн, зарегистрировано на подставных лиц, производителя иностранного товара, фигурирующего в контракте, никаких связей с этим предприятием не было.

В свою очередь, в прокуратуре Киевской области сообщили, что сделка касалась осуществлял в 2012 году победитель тендера на закупку за государственные средства товаров для обслуживания газотранспортной системы Украины. При этом, по информации пресс-службы, у предприятия отсутствовали мощности для такого рода деятельности.

"Для получения контрактов предприятие предоставило подтверждение о возможности прямой поставки товаров по экономически выгодным ценам от производителя, который осуществляет свою деятельность в г.Дубае (ОАЭ). Однако, как выяснено прокуратурой, никаких внешнеэкономических отношений по закупке товаров у иностранного производителя псевдо-импортером в открытых торгах ни совершалось, а якобы поставленный товар границу Украины не пересекал, что свидетельствует о бестоварности проведенных операций", - указано в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сегодня Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины начать заочное расследование в отношении Виталия Захарченко, экс-главы Министерства внутренних дел времен президентства Януковича.

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Источник: korrespondent.net