Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 20:22
+26°C
Завтра +26°C
+26°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
25. 07. 2017

Киев опроверг саботаж кампании Трампа

Посольство Украины в США опровергло саботаж кампании Дональда Трампа и помощь Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году. Об этом пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне написала в своем Twitter во вторник, 25 июля.

"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогал ни одному из кандидатов на выборах 2016 года", – говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что в посольстве благодарны Соединенным Штатам за двухпартийную поддержку Украины.

 
 

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему американские власти обвинили Украину в попытке повлиять на выборы президента США.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.