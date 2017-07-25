Киев опроверг саботаж кампании Трампа

Посольство Украины в США опровергло саботаж кампании Дональда Трампа и помощь Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году. Об этом пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне написала в своем Twitter во вторник, 25 июля.

"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогал ни одному из кандидатов на выборах 2016 года", – говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что в посольстве благодарны Соединенным Штатам за двухпартийную поддержку Украины.

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему американские власти обвинили Украину в попытке повлиять на выборы президента США.

Источник: korrespondent.net