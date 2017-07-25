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25. 07. 2017

Медведчук прокомментировал разговор "нормандской четверки"

Телефонный разговор глава "нормандской четверки" подтвердил несостоятельность заявлений о том, что Минские договоренности себя исчерпали. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

"В ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", а также в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона четко прозвучала четкая позиция: Минские соглашения являются незыблемыми и должны быть выполнены в полном объеме", – уверен он.

Медведчук обратил особое внимание на такие слова в совместном заявлении: "…политические, гуманитарные и экономические вопросы, а также аспекты безопасности "минского пакета" мер должны быть реализованы в полном объеме".

"Это значит, что в Европе понимают: для реализации "Минска" необходимо неукоснительное и полное выполнение как пунктов, касающихся безопасности, так и пунктов политико-правового характера. Европейцы однозначно дали понять, что они думают об инициативах "ястребов" украинской политики сначала ввести контроль над границей, а лишь затем переходить к политической повестке дня", – добавил лидер "Украинского выбора".

Напомним, по итогам телефонного разговора 24 июля лидеры стран "нормандской четверки" призвали немедленно остановить нарушение режима прекращения огня на Донбассе и продолжить перемирие.

Источник: korrespondent.net
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