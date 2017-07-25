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25. 07. 2017

Журнал Евросоюза опубликовал СА с Украиной

Официальный журнал Евросоюза опубликовал во вторник, 25 июля, сообщение о вступлении в силу Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной с 1 сентября 2017 года.

"Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны, подписанное в Брюсселе 21 марта 2014 года и 27 июня 2014 года (1), вступает в силу с 1 сентября 2017 года в соответствии со статьей 486 (2) Соглашения, поскольку последний документ о ратификации был передан на хранение 11 июля 2017 года", – говорится в сообщении, обнародованном на сайте законодательства ЕС.

Напомним, 11 июля 2017 года Совет Европейского Союза завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что с 1 сентября 2017 года начнется "качественно новый этап нашего пути в Европейский Союз".

Источник: korrespondent.net
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