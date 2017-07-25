Эрдоган обвинил Германию в шпионаже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с арестом немецкого правозащитника Петера Штойднера обвинил Германию в шпионаже. "Запад хочет, чтобы его агенты свободно разгуливали по нашей стране, нанося нам вред", - заявил глава турецкого государства во вторник, 25 июля, на заседании парламентской фракции своей Партии справедливости и развития.

Проправительственные турецкие газеты связывают задержанных 5 июля правозащитников со шпионской деятельностью. Среди них, кроме Штойднера, один подданный Швеции и 8 турецких граждан, в том числе руководительница местного отделения международной организации Amnesty International.

"Те, кто говорят, что органы юстиции должны заниматься террористами, которых они впускают в свою страну, раздувают дипломатический кризис, когда мы ловим их агентов по горячим следам", - высказал свое возмущение Эрдоган.

Турция обвиняет Берлин поддержку курдских и левых организаций, а также лиц, которых Анкара подозревает в причастности к попытке путча. Федеральное правительство отвергает эти обвинения.

Турецкий президент также предостерег от введения санкций против его страны. "Если они думают напугать Турцию угрозами и торговыми ограничениями, должны считаться с тем, что сами заплатят более высокую цену", - приводит его слова государственное агентство Anadolu.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Верховенство закона и демократия в Турции находятся под угрозой исчезновения.

Источник: korrespondent.net