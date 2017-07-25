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25. 07. 2017

В странах ЕС демографический кризис – исследование

Население европейских стран в среднем старше жителей других континентов. К такому результату пришли сотрудники Берлинского института населения и развития в социологическом исследовании, опубликованном во вторник, 25 июля.

Нынешняя ситуация может привести к проблемам с выплатой пенсий и социальных пособий в будущем. По мнению исследователей, перед работодателями может также возникнуть проблема поиска высококвалифицированного персонала.

"Это очень существенно потому, что экономика XXI столетия ориентирована скорее на высококвалифицированные кадры, чем на машины", - заявил директор Берлинского института населения и развития Райнер Клингхольц.

В 2015 году показатель смертности в 28 государствах-членах ЕС превысил показатель рождаемости впервые со времен Второй мировой войны. Тем не менее, согласно прогнозам, население Европейского Союза продолжит расти и увеличится с 510 до 529 миллионов человек к середине века. Причиной тому, по словам Клингхольца, является иммиграция из других стран. В частности, нынешний миграционный кризис и связанный с ним приток населения в страны ЕС оказали положительное влияние на демографическую ситуацию на континенте.

Исследование также выявило демографическую неоднородность Европы. Так, в странах Центральной, Западной и Северной Европы в ближайшем будущем ожидаются относительно высокие показатели рождаемости и иммиграции. Странам Южной и Восточной Европы, напротив, угрожают демографические потери.

Напомним, в Украине за 25 лет число детей сократилось вдвое.

Источник: korrespondent.net
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