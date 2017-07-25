Экс-глава пограничников назвал причины отставки

Ушедший в отставку глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко заявил, принял такое решение "под давлением обстоятельств". Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером во вторник, 25 июля.

"Под давлением обстоятельств, в первую очередь, связанных с состоянием моего здоровья, я вынужден оставить военную службу. Но, пока бьется мое сердце, оно будет принадлежать Украине и Государственной пограничной службе! Главным на посту руководителя ведомства, для меня было выполнить поставленные задачи и сохранить жизни личного состава. Я горжусь тем, что мне пришлось быть вместе с вами в этот сложный для государства период", – написал Назаренко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назначил Назаренко своим советником и присвоил ему звание генерала армии.

Напомним, новым главой Государственной пограничной службы Украины назначен Петр Цигикал.

Источник: korrespondent.net