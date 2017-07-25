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25. 07. 2017

СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия

В решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе, связанной с потерей Киевом контроля над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включили упоминание о возможности судиться в Страсбурге с Россией из-за событий на Донбассе. Соответствующая ссылка включена в мотивационную часть решения суда, сообщает Европейская правда.

Блок под названием "оценка Суда" начинается параграфом, в котором ЕСПЧ приводит пример из своей практики. Он касается непризнанного Приднестровья: истец доказал ответственность российских властей за нарушение прав самопровозглашенной приднестровской "властью".

В ЕСПЧ отметили, что в "луганском деле" истец сам сузил возможность своего выигрыша, поскольку оспаривал действия только Украины, проигнорировав причастность России.

"Сферы изучения дела судом ограничена тем фактом, что жалоба подана только против Украины, в отличие, например, от дела Илашку против Молдовы и России (прим: речь идет о деле, в котором ЕСПЧ признал Россию виновной и ответственной за все действия приднестровской власти), а также тем, что заявитель не пожаловался на нарушение его прав из-за недостаточного сотрудничества между Украиной и другой Высокой договаривающейся стороной (т.е. Российской Федерацией, которая является подписантом Европейской конвенции по правам человека)", – говорится в упомянутом параграфе решения суда.

Решение ЕСПЧ, включая эту фразу, было поддержано судьями единогласно.

Данные формулировки дают основания утверждать, что в жалобах, связанных с деятельностью ЛДНР, Европейский суд по правам человека готов к рассмотрению обвинений против России.

Ранее сообщалось, что Украина больше не будет подавать новые иски в ЕСПЧ к России относительно событий в Крыму и на Донбассе, а подавать приложения к уже имеющимся. 

Источник: korrespondent.net
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