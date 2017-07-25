Прикрываясь Украиной. Как Трамп использует Киев

Президент Петр Порошенко ездит с визитом в Вашингтон, Киев принимает госсекретаря США и специального американского представителя по конфликту на Донбассе, но в это же время американская администрация прямо обвиняет Киев во вмешательстве в выборы.

Команде Дональда Трампа изрядно поднадоели обвинения в связях с Россией и заявления о вмешательстве Москвы на стороне нового президента в американскую избирательную кампанию.

О связях Трампа с Россией находят все новый и новый компромат. Отбиваться от него в Белом Доме решили с помощью Украины.

Однако, украинские политики сам виноваты.

Заявления Белого Дома

Ранее о том, что представители Демократической партии США пользовались помощью украинского посольства в Вашингтоне для сбора компромата против команды Трампа и его политтехнолога Пола Манафорта, в частности, писала только американская пресса. Теперь с таким заявлением выступил официальный Белый дом.

На фоне скандала с утечкой информации о встречах сына Дональда Трампа с представителями России во время избирательной кампании, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила: “Если вы ищете пример кампании, которая координировалась иностранным государством или иностранным источником, обратите внимание на Демократический нацкомитет, который фактически сотрудничал с Украиной в борьбе против Трампа… Это не обвинение. Это доказанное действие, которое они совершили”.

Сегодняз с заявлением выступил уже сам Трамп.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?" - написал он.

Трамп добавил, что генпрокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении преступлений Клинтон и утечки Intel.

Реакция Украины

Посольство Украины в США быстро опровергло заявление Сандерс и Трампа.

"Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016 года", – говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что в посольстве благодарны Соединенным Штатам за двухпартийную поддержку Украины.

Что это значит?

“Команда Трампа, похлопав по плечу украинского президента и министра иностранных дел в Белом доме, просто использует наше государство, пытаясь темой украинских воздействий погасить очередной конфуз”, - считает дипломат Богдан Яременко.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что заявление Трампа стоит воспринимать, как попытку отвлечь внимание публики от других обвинений, ведущихся против него, и никаких последствий эти заявления не предполагают.

“Трамп каждый день просыпается где-то в четыре утра и пишет с десяток твитов. В Америке к этому относятся уже с юмором. Поэтому ситуация с его обвинениями в адрес Украины не должна нанести Киеву никаких имиджевых и репутационных потерь”, - уверен политолог.

Аналитик киевского Института мировой политики Николай Белесков считает, что в США отличают возможное вмешательство Украины от того, что сделала РФ в течение избирательной кампании в США в течение 2016 года. “Иными словами, просто поставить знак равенства, как сейчас пытается это сделать команда американского президента, не получится”, - уверен эксперт.

Маловероятно, что обвинения против Украины в помощи оппонентам Дональда Трампа станут инструментом политического давления на Киев, полагает Белесков. “Мысль, что обвинения против Украины в помощи политическим оппонентам Дональда Трампа может стать инструментом давления в вопросе имплементации Минских соглашений, демонстрирует полное непонимание того, каким образом функционируют международные отношения. Маловероятно, что скандал, в эпицентре которого оказалась Украина, сможет негативно сказаться на американской политике в отношении нашей страны. Контратака со стороны команды президента США в ответ на скандал с участием Дональда Трампа-младшего так, скорее всего, и останется только в поле американской внутренней политики”, - констатирует эксперт.

Однако, политолог-международник Олег Волошин считает, что Украине как минимум следует отозвать из Вашингтона своего посла Валерия Чалого, которого дискредитирует эта история.

“Если бы посол Чалый думал об Украине, а не о себе любимом, то он бы уже давно уехал домой. Если бы Порошенко думал об Украине, а не о Винницком землячестве, то Чалый бы уже уехал давно на новую должность в Киеве. То, что этот вопрос поднял недавно на слушаниях в сенате автор законопроекта о новых санкциях против России Линдси Грэм, никого на Банковой не впечатлило. Дождались прямого заявления Трампа и призыва к прокуратуре расследовать украинское вмешательство (Грэм призвал это сделать ФБР). Даже Россия уже поменяла посла, ставшего токсичным, хотя он у себя в кабинете компромат на Джона Подесту не передавал”, - подчеркивает Волошин.

Источник: korrespondent.net