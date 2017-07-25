Дуда подписал один из законов скандальной судебной реформы

Президент Польши Анджей Дуда подписал один из законов, касающихся реформы судебной системы. Как сообщил в эфире Польского радио во вторник, 25 июля, замглавы президентской канцелярии Павел Муха, глава государства подписал закон об общих судах.

Новый документ дает министру юстиции право самостоятельно назначать и увольнять председателей судов. Критики реформы, среди прочего, предупреждают об опасности влияния главы Минюста на суды и судей.

Ранее Дуда применил вето в отношении двух законов о резко критикуемой судебной реформе - о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете судоустройства, объяснив это их противоречием Конституции. Еще один закон, вызвавший критику в Брюсселе, о Национальной школе судей, был подписан еще в июне.

Напомним, на прошлой неделе польский Сенат одобрил закон о реорганизации Верховного суда, которая фактически ставит его под контроль правительства и парламента. Принятие закона сопровождалось массовыми протестами перед зданиями Сената и Верховного суда.

Источник: korrespondent.net