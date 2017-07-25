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25. 07. 2017

Суд продлил арест антимайдановцу Топазу

Суд продлил арест активиста Антимайдана Игната Кромского (позывной "Топаз") еще на два месяца, до 23 сентября. Такое решение принял Киевский районный суд Харькова во вторник, 25 июля.

Следующее судебное заседание назначено на 11 сентября. До этого суд продолжит изучение материалов производства.

В то же время, по словам адвоката Лидии Мелконян, прокуратура представила суду только часть доказательств. "За три года дело "Топаза" практически не продвинулась", – отметила она.

Напомним, антимайдановец Игорь Кромской был задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 7 апреля 2014 года он сбежал из-под домашнего ареста.

Источник: korrespondent.net
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