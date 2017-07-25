Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 23:25
+26°C
Завтра +26°C
+26°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
25. 07. 2017

Министр экологии Франции потерял сознание в парламенте

Министр экологического перехода Франции Николя Юло потерял сознание во время выступления на слушаниях в Национальном собрании Франции. Инцидент произошел во вторник, 25 июля, сообщает Le Figaro.

По данным СМИ, еще в начале выступления Юло предупредил депутатов, что у него температура и он себя плохо чувствует.

Fiévreux, @N_Hulot écourte son audition en commission du développement durable #DirectAN pic.twitter.com/bFyIYI5JYb

— LCP (@LCP) 25 июля 2017 г.

Но позже его состояние ухудшилось – министра отвели в его рабочее помещение в здании нижней палаты парламента. Через некоторое время было объявлено, что его выступление переносится на более поздние сроки.

Напомним, 21 июля во время совместного с Порошенко выступления белорусского лидера Александра Лукашенко Назаренко потерял сознание. На месте ему была оказана первая медицинская помощь, потом Назаренко был госпитализирован.

Спустя несколько дней, 25 июля, Назаренко написал заявление об отставке по состоянию здоровья. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.