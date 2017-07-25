Министр экологии Франции потерял сознание в парламенте

Министр экологического перехода Франции Николя Юло потерял сознание во время выступления на слушаниях в Национальном собрании Франции. Инцидент произошел во вторник, 25 июля, сообщает Le Figaro.

По данным СМИ, еще в начале выступления Юло предупредил депутатов, что у него температура и он себя плохо чувствует.

Fiévreux, @N_Hulot écourte son audition en commission du développement durable #DirectAN pic.twitter.com/bFyIYI5JYb — LCP (@LCP) 25 июля 2017 г.

Но позже его состояние ухудшилось – министра отвели в его рабочее помещение в здании нижней палаты парламента. Через некоторое время было объявлено, что его выступление переносится на более поздние сроки.

Напомним, 21 июля во время совместного с Порошенко выступления белорусского лидера Александра Лукашенко Назаренко потерял сознание. На месте ему была оказана первая медицинская помощь, потом Назаренко был госпитализирован.

Спустя несколько дней, 25 июля, Назаренко написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Источник: korrespondent.net