Манафорт выступил в Сенате США

Члены комитета Сената США по разведке провели встречу с бывшим главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Манафорта.

По его словам, экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа "в полной мере ответил на вопросы". Других деталей представитель Манафорта не сообщил.

Накануне юридический комитет Сената США направил Полу Манафорту официальную повестку с просьбой явиться для дачи показаний в рамках расследования вмешательства РФ в президентские выборы США. В заявлении председателя комитета Чака Грассли и сенатора Дайэнн Файнстайн было сказано, что повестка призвана "обеспечить участие Манафорта на слушаниях в комитете в среду".

Ожидается, что на заседании юридического комитета Сената США в среду, 26 июля, выступят Пол Манафорт и сын президента США Дональд Трамп-младший. Слушания состоятся в связи со скандалом вокруг встречи Трампа-младшего с российскими лоббистами.

Напомним, американские спецслужбы подозревают, что Москва вмешалась в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Источник: korrespondent.net