Тиллерсон за сохранение санкций против РФ − Госдеп

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон твердо убежден в необходимости сохранения санкций против России, пока она не выполнит условий, достигнутых ранее, заявила спикер Госдепа Хезер Науэрт, передает Укринформ.

"Госсекретарь, насколько я знаю, четко выразил свою позицию относительно санкций против России. Мы здесь говорили о мних проблемах, с которыми сейчас сталкивается Украина, и как мы ожидаем и твердо намерены сохранять санкции в силе, пока Россия не остановит свои провокационные действия, которые послужили причиной введения этих санкций", − отметила Науэрт.

В то же время, она отказалась от комментариев относительно законопроекта по санкциям против РФ, который во вторник, 25 июля должна рассмотреть Палата представителей Конгресса США.

При этом спикер сообщила, что "госсекретарь настроен решительно в плане санкций против РФ" и считает, что России "нужно сделать еще очень много", чтобы санкции, введенные из-за ситуации на Украине, были сняты. Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении новых санкций против России. Кремль прокомментировал законопроект США по новым санкциям против РФ

Источник: korrespondent.net