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25. 07. 2017

Истребитель НАТО поднялся в воздух из-за Ту-22 над Черным морем

 
Самолет британских Королевских военно-воздушных сил подняли в воздух с базы в Румынии, чтобы перехватить российские бомбардировщики, пролетавшие над Черным морем, сообщается на сайте ВВС Британии.
 
Отмечается, что британский истребитель Тайфун вылетел с румынской авиабазы Михаил Когельничану у Константы на побережье Черного моря из-за приближения стратегических бомбардировщиков Ту-22 Российской Федерации, которые двигались на юг рядом с воздушным пространством НАТО.
 
Истребители не находились в пределах визуальной видимости друг друга. Британский самолет осуществлял слежение за российскими бомбардировщиками в рамках миссии воздушной полиции НАТО, пока те не покинули зону интересов альянса.
 
"Это была обычная операция, которая ничем не отличалась от того, что авиация НАТО делает на регулярной основе", − заявил командир базирующейся в Румынии эскадрильи Эндрю Коу.
 
Ранее сообщалось, что 21 июня истребитель F-16 попытался приблизиться к российскому самолету, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Самолеты НАТО хотели сопроводит судно над нейтральными водами Балтийского моря.
 
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Источник: korrespondent.net
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