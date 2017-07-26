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26. 07. 2017

Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии

 
Представители сторон конфликта в Ливии при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона договорились о прекращении огня и проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране, передает DW.
 
Отмечается, что во время переговоров во Франции сторонам удалось найти общий язык и утвердить план из десяти пунктов для установления перемирия в стране, которая страдает от гражданской войной.
 
"Мы обязуемся соблюдать перемирие и отказаться от использования любого оружия с любой целью, которая не является четким противодействием терроризму", − заявили стороны конфликта.
 
После переговоров главы международно признанного правительства национального единства Ливии Фаиз Сарраджа и генерал Халифа Хафтар, войска которого контролируют восточную часть страны, пожали друг другу руки перед журналистами.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "дело мира значительно продвинулась сегодня". Средиземноморью, по его словам, "необходим этот мир".
Напомним, в Ливии сейчас царит двоевластие − на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Ранее стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском Схирате, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий.

В феврале текущего года Файез ас-Сарадж и Халифа Хафтар во время переговоров в Каире договорились о проведении парламентских и президентских выборов в Ливиии в 2018 году.

Источник: korrespondent.net
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