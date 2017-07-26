Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии

Представители сторон конфликта в Ливии при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона договорились о прекращении огня и проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране, передает DW.

Отмечается, что во время переговоров во Франции сторонам удалось найти общий язык и утвердить план из десяти пунктов для установления перемирия в стране, которая страдает от гражданской войной.

"Мы обязуемся соблюдать перемирие и отказаться от использования любого оружия с любой целью, которая не является четким противодействием терроризму", − заявили стороны конфликта.

После переговоров главы международно признанного правительства национального единства Ливии Фаиз Сарраджа и генерал Халифа Хафтар, войска которого контролируют восточную часть страны, пожали друг другу руки перед журналистами.

Напомним, в Ливии сейчас царит двоевластие − на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "дело мира значительно продвинулась сегодня". Средиземноморью, по его словам, "необходим этот мир".Напомним, в Ливии сейчас царит двоевластие − на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Ранее стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском Схирате, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. В феврале текущего года Файез ас-Сарадж и Халифа Хафтар во время переговоров в Каире договорились о проведении парламентских и президентских выборов в Ливиии в 2018 году.

Источник: korrespondent.net