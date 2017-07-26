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26. 07. 2017

Трамп: Присутствие России в Сирии − ошибка Обамы

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие в Сирии России и Ирана является следствием ошибок прежней администрации США, передает Интерфакс.
 
"Если бы президент (Барак − ред.) Обама... сделал бы то, что он должен был сделать, то не думаю, что в Сирии сегодня была бы Россия и был Иран", − отметил американский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Ливана Саадом Харири.
 
На вопрос о своем отношении к президенту Сирии Башару Асаду Трамп ответил, что не является его поклонником.
 
"Я не поклонник Асада. Я определенно думаю, что то, что он сделал для этой страны и человечества, это ужасно. Я давно говорю, что я не тот человек, который позволит ему остаться безнаказанным за то, что он пытается сделать", − подчеркнул Трамп.
 
По его словам, Асад неоднократно пересекал "красные линии" при президенте Обаме. Также Трамп обвинил сирийского лидера в применении химического оружия против мирных жителей.
Трамп назвал президента Сирии "животным"

Напомним, ранее США обвинили сирийское правительство в применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб, где погибли, по разным данным, около 100 человек. Позже Вашингтон совершил ракетный удар по авиабазе Шайрат, утверждая, что именно оттуда могла быть совершена химатака.

Источник: korrespondent.net
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