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26. 07. 2017

В Конгрессе США одобрили новые санкции против РФ

 
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР, предает РИА Новости.
 
Отмечается, что за документ проголосовали 419 конгрессменов, против − трое.
 
Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего в палате 435 членов с правом голоса). Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ.
 
Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.
 
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении новых санкций против России.
 
Кремль "крайне негативно" оценил документ американских законодателей, а в ЕС назвали новый законопроект по санкциям против России "односторонними действиями Вашингтона".

Источник: korrespondent.net
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