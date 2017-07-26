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26. 07. 2017

МВД: Полиция не допустит межнациональных провокаций из-за убийства в Днепре

 
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил в Facebook, что из-за стрельбы в Днепре, в результате которой погибли ветераны АТО, могут возникнуть провокации на почве межнациональной и межрелигиозной розни, поскольку на другой стороне конфликта оказался днепровский бизнесмен, гражданин другой страны.
 
"Худшее, что может быть сейчас после кровавых, сугубо криминальных событий в Днепре, − провоцировать глупыми и вредными инфовбросами о необходимости мести со стороны ветеранов АТО − межнациональную и межрелигиозную вражду из-за наличия на второй стороне конфликта известного в городе и в отдельной религиозной общине Днепра бизнесмена, гражданина другой страны", − отметил Шевченко.
 
Он подчеркнул, что такое развитие событий будет лучшим подарком агрессору, но полиция Днепра не допустит данного сценария.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, вечером 24 июля в Днепре на проспекте Гагарина произошла перестрелка, в результате которой два человека погибли, еще пять получили ранения.
 
Погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде.
 
Ранее начальник криминальной полиции области Олег Грозь заявил, что перестрелка в Днепре, возникла на почве "экономических интересов". 

Источник: korrespondent.net
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