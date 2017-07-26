В Госдепе заявили, что Тиллерсон не будет увольняться

Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт опровергла информацию CNN о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку, передает РИА Новости.

"Это неправда. Мы говорили с госсекретарем. Он ясно дал понять, что намеревается остаться здесь, в Госдепартаменте, у нас много работы, которую еще предстоит сделать. Он это понимает, и он глубоко вовлечен в это. У него назначены встречи до конца этой недели здесь, в Вашингтоне. Он рад служить президенту", − отметила Науэрт она на брифинге.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря из-за разногласий с Трампом, в частности, по кадровой политике его отдела.

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Источник: korrespondent.net