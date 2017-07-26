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26. 07. 2017

НАБУ задержало экс-чиновника ГПУ в Борисполе

 
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованиям особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Отмечается, что экс-чиновника ГПУ задержали на территории международного аэропорта Борисполь по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины".
 
В НАБУ отметили, что расследование по фактам противоправных действий задержанного лица проводится с апреля 2016 года.
 
Имя задержанного не сообщается, но, как стало известно Украинской правде, это бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус, которого уволили из-за неверных данных в декларации.
 
"Как известно, Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч гривен, которое, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке", − пишет издание.
 
Напомним, в августе 2016 года произошла стычка между сотрудниками ГПУ и детективами НАБУ, в котором фигурировал Сус. 
 
Корреспондент.net разбирался в конфликте силовиков.

Источник: korrespondent.net
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