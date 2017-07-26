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26. 07. 2017

США: Признания действий РФ в Крыму и на Донбассе не будет

 
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью телеканалу Настоящее время, что о признании действий России в Крыму и на востоке Украины не может быть речи.
 
Волкер считает, что проблема Крыма ничем не отличается от проблемы восточной Украины и Донбасса.
 
"Это территория, которая подверглась вторжению и оккупации. В случае с Крымом Россия также заявляет, что аннексировала эти территории. Это просто неприемлемо. Нельзя просто приходить и забирать страны других народов. И не может быть никакого признания, никакой законности ни для одного из этих шагов России – ни на востоке Украины, ни в Крыму", – отметил спецпредставитель США.
 
Ранее Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставке оружия в Украину, что могло бы изменить поведение России.

Источник: korrespondent.net
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