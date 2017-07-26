США: Признания действий РФ в Крыму и на Донбассе не будет

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью телеканалу Настоящее время, что о признании действий России в Крыму и на востоке Украины не может быть речи.

Волкер считает, что проблема Крыма ничем не отличается от проблемы восточной Украины и Донбасса.

"Это территория, которая подверглась вторжению и оккупации. В случае с Крымом Россия также заявляет, что аннексировала эти территории. Это просто неприемлемо. Нельзя просто приходить и забирать страны других народов. И не может быть никакого признания, никакой законности ни для одного из этих шагов России – ни на востоке Украины, ни в Крыму", – отметил спецпредставитель США.

Ранее Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о поставке оружия в Украину, что могло бы изменить поведение России .

Источник: korrespondent.net