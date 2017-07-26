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26. 07. 2017

Трамп: Иран ждут большие проблемы

 
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану проблемами, если Тегеран не будет соблюдать соглашение с международным сообществом по ядерной программе, передает РИА Новости.
 
"Если эта сделка не будет соблюдаться так, как должна соблюдаться, то у них будут большие, большие проблемы − это я вам гарантирую", − подчеркнул Трамп, выступая перед сторонниками в Огайо.
 
По его словам, сделка была слишком выгодной, так что в Иране будто бы "не могли поверить" в нее и благодарили предыдущую администрацию Барака Обамы, которая пошла на это соглашение.
 
"Они (Иран − ред.) набрались смелости, это не будет долго продолжаться", − отметил американский лидер.
Напомним, Иран и "шестерка" международных посредников достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома 14 июля 2015 года. Его выполнение снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
Ранее сообщалось, что во время визита в Израиль Трамп раскритиковал Иран, обвинив его в поддержке терроризма. Он также подчеркнул, что нельзя допустить появления у Тегерана ядерного оружия.
 
В ответ на критику президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна продолжит программу по созданию баллистических ракет.

Источник: korrespondent.net
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