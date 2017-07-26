Добкин подал апелляцию на решение суда о его аресте

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил, что его адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева о взятии его под стражу с альтернативой залога, передает Укринформ.

"Мы подали и зарегистрировали в Апелляционном суде апелляционную жалобу. Мы будем требовать отмены претензий прокуратуры по предъявлению мне такой меры пресечения, как арест или альтернатива (залог). Мы будем требовать отмены, потому что я никуда не убегаю", – подчеркнул Добкин.

Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина, а также одобрила его задержание и арест.

15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять нардепа под стражу на два месяца и установил сумму залога в 50 миллионов гривен.

За Добкина внесли залог Колесников и Новинский

Источник: korrespondent.net