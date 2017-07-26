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26. 07. 2017

Добкин подал апелляцию на решение суда о его аресте

 
Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил, что его адвокаты подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева о взятии его под стражу с альтернативой залога, передает Укринформ.
 
"Мы подали и зарегистрировали в Апелляционном суде апелляционную жалобу. Мы будем требовать отмены претензий прокуратуры по предъявлению мне такой меры пресечения, как арест или альтернатива (залог). Мы будем требовать отмены, потому что я никуда не убегаю", – подчеркнул Добкин.
 
Напомним, 13 июля Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Добкина, а также одобрила его задержание и арест.
 
15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять нардепа под стражу на два месяца и установил сумму залога в 50 миллионов гривен.
 
За Добкина внесли залог Колесников и Новинский

Источник: korrespondent.net
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