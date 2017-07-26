СМИ: У Госдепа с Белым домом "открытая война"

Госдеп США при госсекретаре Рексе Тиллерсоне находится в состоянии "открытой войны" с администрацией Белого дома по ряду ключевых вопросов, пишет The Washington Free Beacon со ссылкой на источники.

Отмечается, что разногласия ведомств, в частности, включают палестино-израильское урегулирование, ситуацию с Ираном и конфликт вокруг Катара.

Источники издания сообщили, что высокопоставленные служащие, работающие под началом Тиллерсона, игнорируют директивы Белого дома по вопросам кадрового обеспечения и политики.

Собеседники The Washington Free Beacon утверждают, что вопрос кадровых назначений в Госдепе остается одним из наиболее напряженных, поскольку ведомство препятствует назначению на открытые должности доверенных лиц Трампа. Такое положение вещей позволило сотрудникам госдепа, назначенным при администрации бывшего президента США Барака Обамы, продолжать формировать политику, которая все чаще противоречит программе действий самого Белого дома.

"Не секрет, что Госдеп ведет открытую политическую войну, в том числе политику неповиновения и кампании в СМИ против Белого дома Трампа", − заявил один из аналитиков по вопросам внешней политики.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Тиллерсон рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря из-за разногласий с Трампом, в частности, по кадровой политике его ведомства. В Госдепе на это заявили, что госсекретарь намерен остаться на своем посту и глубоко вовлечен в работу.

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Источник: korrespondent.net