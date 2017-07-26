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26. 07. 2017

Тысячи мусульман отказались молиться на Храмовой горе

 
Тысячи арабов-мусульман отказались подниматься на Храмовую гору в Иерусалиме и вновь провели молитву на соседних улицах, проигнорировав уступки Израиля в урегулировании конфликта вокруг святыни, передает РИА Новости.
 
Религиозные лидеры мусульман посчитали недостаточным демонтаж металлоискателей с видеокамерами и требуют от израильского правительства полностью отступиться от идеи применения каких-либо средств контроля у входов на Храмовую гору.
 
Напомним, отношения между Израилем и Палестиной обострились 14 июля, когда трое палестинцев открыли огонь по группе полицейских. В результате инцидента погибли двое правоохранителей. Нападавшие были нейтрализованы, после чего Израиль установил металлоискатели на Храмовой горе.
 
Установка рамок-металлоискателей в священном как для иудеев, так и для мусульман месте привела к столкновениям и эскалации насилия между израильтянами и палестинцами.
 
В результате протестов в Иерусалиме власти Израиля решили отказаться от металлоискателей в пользу видеокамер, способных распознавать личность, выявлять подозрительное поведение, включая попытки пронести оружие и взрывчатку.

Источник: korrespondent.net
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