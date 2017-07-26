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26. 07. 2017

Трамп согласен с жесткими санкциями против РФ

 
Официальный представитель администрации США Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении России, а Белый дом изучает законопроект о санкциях, принятый в Конгрессе, передает Интерфакс.
 
"Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый Палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", − говорится в заявлении Сандерс.
 
Как сообщал Корреспондент.net, Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ, Ирана и КНДР. Теперь его должен одобрить Сенат, и лишь потом он поступит на подпись к президенту.
 
СМИ: ЕС готовит ответ на санкции США против России

Источник: korrespondent.net
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