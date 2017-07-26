Трамп согласен с жесткими санкциями против РФ

Официальный представитель администрации США Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп согласен с санкциями в отношении России, а Белый дом изучает законопроект о санкциях, принятый в Конгрессе, передает Интерфакс.

"Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый Палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", − говорится в заявлении Сандерс.

Как сообщал Корреспондент.net , Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ, Ирана и КНДР. Теперь его должен одобрить Сенат, и лишь потом он поступит на подпись к президенту.

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Источник: korrespondent.net