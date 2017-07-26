МИД России отрицает поставки оружия талибам

Пентагон обеспокоен активностью РФ в Афганистане
Ранее сообщалось, что командующий объединенных сил НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти обвинил Россию в поставках движению Талибан в Афганистане.
Источник: korrespondent.net
Пентагон обеспокоен активностью РФ в Афганистане
Ранее сообщалось, что командующий объединенных сил НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти обвинил Россию в поставках движению Талибан в Афганистане.
Источник: korrespondent.net
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