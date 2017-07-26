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26. 07. 2017

МИД России отрицает поставки оружия талибам

 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Говорит Москва назвала очередным примером антироссийской пропаганды заявления телеканала CNN о вооружении Россией афганского Талибана.
 
"Неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией Талибана в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур − надежный инструмент пропаганды", − заявила Захарова.
 
Ранее CNN опубликовал фотографии талибов, вооруженных автоматами Калашникова, снайперскими винтовками и тяжелыми пулеметами.
 
edition.cnn.com
 
Также телеканал представил видео, на которых зафиксировано российское вооружение.
 

Пентагон обеспокоен активностью РФ в Афганистане

Ранее сообщалось, что командующий объединенных сил НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти обвинил Россию в поставках движению Талибан в Афганистане.

Источник: korrespondent.net
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