Госдеп обеспокоен ограничениями ОБСЕ на Донбассе

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт сообщила, что Госдеп обеспокоен ограниченным доступом для работы наблюдателей СММ ОБСЕ на оккупированных сепаратистами территориях востока Украины, передает Укринформ.

"Мы серьезно обеспокоены и мы говорили об этом здесь относительно (ограниченных − ред.) возможностей наблюдателей выполнять свои обязанности. Они − наши глаза и уши на месте, которые предоставляют возможность оценить и обеспечить нас подробными докладами о развитии ситуации", − отметила Науэрт.

Также она назвала восточную часть Украины "очень опасной зоной", где продолжается вооруженное насилие со стороны пророссийских сил и напомнила, что накануне "тринадцать или даже больше украинских солдат погибли в результате атак под предводительством России".

Как сообщал Корреспондент.net , специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетил Восточную Украину и заявил, что конфликт на Донбассе является актом агрессии РФ.

Ранее наблюдателей миссии ОБСЕ сепаратисты не допускали в Новоазовск, Ясиноватую, Светлодарск.

Источник: korrespondent.net