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26. 07. 2017

Итоги 25.07: Обвинения Трампа и перемирие в Ливии

 
Трамп обвинил Украину в саботаже его кампании
 
Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании. Американский лидер считает, что Киев пытался помочь его сопернице Хиллари Клинтон на выборах президента и призвал генпрокуратуру расследовать украинские действия.
 
Посольство Украины в США опровергло обвинения американского президента.
 
"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016 года", – говорится в сообщении украинского посольства в Вашингтоне.
 
Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии
 
Представители сторон конфликта в Ливии при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона договорились о прекращении огня и проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране.
 
Во время переговоров во Франции сторонам удалось найти общий язык и утвердить план из десяти пунктов для установления перемирия в стране, которая страдает от гражданской войны.
 
В Конгрессе США одобрили новые санкции против РФ
 
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее законопроект о санкциях должен быть рассмотрен в Сенате, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту.
 
Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. 
 
Журнал ЕС опубликовал сообщение об Ассоциации с Украиной
 
Официальный журнал Евросоюза опубликовал во вторник, 25 июля, сообщение о вступлении в силу Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной с 1 сентября 2017 года.
 
Кабмин ликвидировал концерн Антонов
 
Кабинет министров Украины своим постановлением ликвидировал авиастроительный концерн Антонов. Комиссию по ликвидации концерна возглавил замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.
 
Порошенко назначил нового главу погранслужбы
 
Президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя Государственной пограничной службы – генерал-лейтенанта Петра Цигикала.
 
Ушедшему в отставку Виктору Назаренко глава государства присвоил звание генерала армии и отметил, что доволен качеством его работы.
 
Сам Назаренко заявил, что уволился "под давлением обстоятельств, в первую очередь, связанных с состоянием здоровья".
 
В ФСБ заявили, что Киев пытается сорвать туристический сезон на полуострове
 
Начальник управления ФСБ РФ Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы организовали вербовочные пункты на границе с Крымом, чтобы принудить к сотрудничеству жителей аннексированного полуострова. Целью вербовки, по словам Палагина, является заинтересованность Украины в срыве курортного сезона.
 
Украина выиграла первое дело по потере Луганска в ЕСПЧ
 
Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля над Луганском. 
 
Жалобу в ЕСПЧ подал Александр Хлебик, который с апреля 2013 года отбывает наказание в тюрьме Луганской области и не смог реализовать апелляцию. Он утверждал, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.
 
Судьи ЕСПЧ единогласно признали, что Украина не несет ответственности за последствия потери контроля над территорией Луганской области и не нарушала конвенцию.

Источник: korrespondent.net
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