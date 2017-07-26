Итоги 25.07: Обвинения Трампа и перемирие в Ливии

Трамп обвинил Украину в саботаже его кампании Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании. Американский лидер считает, что Киев пытался помочь его сопернице Хиллари Клинтон на выборах президента и призвал генпрокуратуру расследовать украинские действия. Посольство Украины в США опровергло обвинения американского президента. "Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016 года", – говорится в сообщении украинского посольства в Вашингтоне.

Стороны конфликта в Ливии договорились о перемирии Представители сторон конфликта в Ливии при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона договорились о прекращении огня и проведении досрочных президентских и парламентских выборов в стране. Во время переговоров во Франции сторонам удалось найти общий язык и утвердить план из десяти пунктов для установления перемирия в стране, которая страдает от гражданской войны. В Конгрессе США одобрили новые санкции против РФ Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее законопроект о санкциях должен быть рассмотрен в Сенате, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года. Журнал ЕС опубликовал сообщение об Ассоциации с Украиной

Официальный журнал Евросоюза опубликовал во вторник, 25 июля, сообщение о вступлении в силу Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной с 1 сентября 2017 года.

Кабмин ликвидировал концерн Антонов

Кабинет министров Украины своим постановлением ликвидировал авиастроительный концерн Антонов. Комиссию по ликвидации концерна возглавил замминистра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

Порошенко назначил нового главу погранслужбы

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя Государственной пограничной службы – генерал-лейтенанта Петра Цигикала.

Ушедшему в отставку Виктору Назаренко глава государства присвоил звание генерала армии и отметил, что доволен качеством его работы.

Сам Назаренко заявил, что уволился "под давлением обстоятельств, в первую очередь, связанных с состоянием здоровья".

В ФСБ заявили, что Киев пытается сорвать туристический сезон на полуострове

Начальник управления ФСБ РФ Виктор Палагин заявил, что украинские спецслужбы организовали вербовочные пункты на границе с Крымом, чтобы принудить к сотрудничеству жителей аннексированного полуострова. Целью вербовки, по словам Палагина, является заинтересованность Украины в срыве курортного сезона.

Украина выиграла первое дело по потере Луганска в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля над Луганском.

Жалобу в ЕСПЧ подал Александр Хлебик, который с апреля 2013 года отбывает наказание в тюрьме Луганской области и не смог реализовать апелляцию. Он утверждал, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.

Судьи ЕСПЧ единогласно признали, что Украина не несет ответственности за последствия потери контроля над территорией Луганской области и не нарушала конвенцию.

Источник: korrespondent.net