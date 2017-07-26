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26. 07. 2017

Белка оставила без света 45 тысяч жителей Калифорнии

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, 45,5 тысяч человек остались без света из-за белки, сообщает телеканал CBS8.

Во вторник около полудня белка задела линии электропередач, что повлекло за собой массовое отключение света в жилых домах, школах и на предприятиях.

Примерно через час рабочим удалось восстановить электроснабжение в городе.

Летом прошлого года вся Кения осталась без света после того, как обезьяна забралась на гидроэлектростанцию и свалилась на трансформатор.

Источник: korrespondent.net
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