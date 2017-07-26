В ООН заблокировали заявление РФ по обстрелу посольтсва

В Совете безопасности ООН не стали рассматривать заявление России с осуждением обстрелов российского посольства в Дамаске. Об этом сообщает представительство РФ при ООН.

Российские дипломаты говорят, что кекоторые члены Совбез отказались рассматривать предложенный Россией проект краткого заявления для прессы с осуждением минометных обстрелов посольства РФ в столице Сирии, совершенных в понедельник и вторник.

"Некоторые члены Совбеза вновь отказались рассматривать российскую редакцию проекта под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористического характера атак... Российская сторона сочла бессмысленным продолжение работы над этим документом", - говорится на сайте представительства.

По данным Москвы, посольство РФ в Дамаске подверглось нескольким минометным обстрелам из района Джобар, в котором сохраняется заметное присутствие террористических группировок.

Напомним, в апреле попытка Совбеза ООН принять заявление, осуждающее последние ракетные испытания Северной Кореи и серьезно предостерегающее руководство страны от дальнейших пусков ракет, провалилась из-за вето России.

Источник: korrespondent.net