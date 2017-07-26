Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 08:30
+26°C
Завтра +26°C
+26°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

В ООН заблокировали заявление РФ по обстрелу посольтсва

В Совете безопасности ООН не стали рассматривать заявление России с осуждением обстрелов российского посольства в Дамаске. Об этом сообщает представительство РФ при ООН.

Российские дипломаты говорят, что кекоторые члены Совбез отказались рассматривать предложенный Россией проект краткого заявления для прессы с осуждением минометных обстрелов посольства РФ в столице Сирии, совершенных в понедельник и вторник.
 
"Некоторые члены Совбеза вновь отказались рассматривать российскую редакцию проекта под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористического характера атак... Российская сторона сочла бессмысленным продолжение работы над этим документом", - говорится на сайте представительства.
 
По данным Москвы, посольство РФ в Дамаске подверглось нескольким минометным обстрелам из района Джобар, в котором сохраняется заметное присутствие террористических группировок. 
 
Напомним, в апреле попытка Совбеза ООН принять заявление, осуждающее последние ракетные испытания Северной Кореи и серьезно предостерегающее руководство страны от дальнейших пусков ракет, провалилась из-за вето России.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.