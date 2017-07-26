Обвинение Трампом Киева WP назвала поверхностным

Американская газета Washington Post назвала причины, почему утверждение президента США Дональда Трампа о вмешательстве Украины в выборы является поверхностным.

В стать, которая находится в рубрике Fact Checker (Проверка фактов), отмечается, что истории о вмешательстве России и Украины в выборы президента США кажутся похожими, пока не разберешься в детялах.

Основным отличием газета называет то, что американские спецслужбы нашли подтверждения инициирования президентом России Владимиром Путиным хакерских атак и похищения информации с целью вмешаться в выборы в США.

"Свидетельств о санкционированных руководством Украины попытках повлиять на выборы нет", - подчеркивает газета.

WP пишет, что заявление Белого дома о сборе компромата на Пола Манафорта американской украинского происхождения Александрой Чалупой для передачи в штаб Клинтон не находит подтверждения.

"Американская разведка обнаружила, что Путин приказал хакерам взломать компьютерные системы американских политических организаций. Чалупа же, в свою очередь, проводила расследование в отношении Манафорта самостоятельно, а сведения о выплатах Манафорту - часть расследования в Украине, а не получены незаконно", - отмечает газета.

Также в статье отмечается, что доказательств контактов членов предвыборной кампании Хиллари Клинтон с украинским правительством нет.

"Между тем есть документированные доказательства того, что сын Трампа Дональд, зять Джаред Кушнер и бывший глава кампании Манафорт, встретились с российским адвокатом в попытке получить компромат на Клинтон от российского правительства", - подчеркивает WP.

Издание также обращает внимание на еще одно фундаментальное отличие, которое заключается в том, что Украина считается союзником США, а Россия - противником.

25 июля Трамп обвинил Украину в саботаже его предвыборной кампании. Американский лидер считает, что Киев пытался помочь его сопернице Хиллари Клинтон на выборах президента и призвал генпрокуратуру расследовать украинские действия.

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему американские власти обвинили Украину в попытке повлиять на выборы президента США.

Источник: korrespondent.net