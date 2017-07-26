Сенат США отклонил законопроект об отмене Obamacare

В сенате США прошли голосования по отмене медецинской реформы, проводимой президентом Бараком Обамой. За эту инициативу проголосовали 43 сенатора, 57, в свою очередь, высказались против, в том числе девять республиканцев, пишет Reutres.

Таким образом, план отмены и реформы Obamacare, с которым сенатские республиканцы работали в течение последних нескольких месяцев, не смог получить необходимых для утверждения 60 голосов.

В случае успешного голосования в пользу него, как пишет New York Times, могла бы открыться возможность вести открытую дискуссию и вносить поправки в законопроект, который палата представителей конгресса одобрила в начале мая.

"Я одобряю Сенат за тот гигантский шаг, который должен положить конец кошмару Obamacare. Бездействие не является [в данном случае] вариантом", - писал Трамп перед голосованием.



Опрос общественного мнения, проведенный центром Gallup в сентябре 2016 года, свидетельствует, что 51 процент американцев не поддерживали закон Обамы.

Только 18 процентов заявили, что реформа положительно сказалась на их семьях. 29 процентов сказали, что закон и вовсе им навредил.

Напомним, Трамп сделал реформу здравоохранения одним из главных пунктов своей программы. Указ об отмене Obamacare стал его первым решением на посту главы государства.

Ранее Трамп выразил сожаление, что республиканцы мало делают для его защиты от нападок со стороны Демократической партии.

Источник: korrespondent.net