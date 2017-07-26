Непогода повредила в Украине 70 домов

В результате усложненных погодных условий – дождь, гроза, порыв ветра – во вторник, 25 июля, обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины утром в среду, 26 июля.

В частности, в Тернопольской области обесточены 59 населенных пунктов, в Хмельницкой и Закарпатской – по 36 и во Львовской – 25.

Кроме того, в результате непогоды в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях повалены 68 деревьев, повреждены крыши 71 жилого дома и одной школы, подтоплены четыре подвала и повалены три электроопоры.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне в Закарпатской области в результате непогоды – сильного ветра и осадков – полностью обесточены 30 населенных пунктов, еще восемь – частично.

Источник: korrespondent.net