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26. 07. 2017

Анкара отказала Брюсселю в просьбе освободить двух немцев

Правительство Турции отказывается внять призывам Брюсселя и освободить корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела и немецкого правозащитника Петера Штойднера, арестованных по обвинению в пропаганде терроризма.

"Необходимо разграничивать терроризм с одной стороны и политическую журналистику и деятельность - с другой", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Брюсселе после встречи с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини и еврокомиссаром по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом.

По словам турецкого министра, настоящих журналистов нельзя сравнивать с "псевдожурналистами", которые поддерживают терроризм.

Переговоры Евросоюз - Турция на министерском уровне были организованы с целью снизить напряженность в отношениях Брюсселя и Анкары, возникшую на фоне задержаний в Турции правозащитников и оппозиционных журналистов. Обе стороны выразили готовность продолжать диалог. Йоханнес Хан сообщил, что была достигнута договоренность о проведении до конца текущего года трех встреч между представителями ЕС и Турции, в ходе которых будут обсуждаться вопросы энергетики, транспортных отношений и экономики.

Турецкая сторона в очередной раз потребовала от Евросоюза шагов по либерализации визового режима, возобновления переговоров о вступлении Турции в ЕС и скорейшего усовершенствования таможенного союза.

Представители Европейского Союза, в свою очередь, подчеркнули, что укрепление сотрудничества между Брюсселем и Анкарой зависит от возвращения правительства Турции к принципам демократии и правовому государству. Необходимы "конкретные шаги на пути к восстановлению правового государства, правам человека, демократии и свободы слова", заявила Могерини.

Ранее об изменении внешней политики Берлина в отношении Турции объявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, решение было принято после согласования с канцлером Ангелой Меркель и главой Социал-демократической партии Мартином Шульцем.

Источник: korrespondent.net
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