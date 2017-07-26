Маккейна в сенате встретили аплодисментами

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, перенесший операцию после обнаружения рака головного мозга, вернулся на работу, где его встретили аплодисментами, передает ABC News.

Когда Маккейн, у которого появился новый шрам - над левым глазом, появился в зале сената, сенаторы встали и проводили Маккейна аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Маккейн намерен после операции вернуться для работы над законопроектами, включая проект закона о новых санкциях против России.

У Маккейна нашли рак. Он не знает, с кем связался

Источник: korrespondent.net