Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 11:32
+26°C
Завтра +26°C
+26°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

На выступлении Трампа юноша развернул флаг СССР

Во время выступления американского президента Дональда Трампа в штате Огайо неизвестный развернул флаг Советского Союза, передает телеканал WKBN.

Сначала мужчина в красной футболке развернул на трибуне плакат: "Трамп и Пенс должны уйти". Его атаковали другие участники митинга, а затем охрана его вывела из зала.

"Откуда он, черт побери, взялся?", - прокомментировал Трамп инцидент, который транслировали телеканалы в прямом эфире.

Однако второй протестующий развернул на трибуне советский флаг, который быстро выхватили из рук окружающие. Затем второго протестующего также вывела охрана.

"А он молод. Ему надо к мамочке - ну, будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас", - прокомментировал Трамп.

Напомним, что в США Трампа подозревают в связях с Россией. Вероятно с этим связан выбор советского флага.

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему американские власти обвинили Украину в попытке повлиять на выборы президента США.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.