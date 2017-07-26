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26. 07. 2017

В санатории Прикарпатья отравились 34 человека

Число отравившихся в оздоровительном заведении "Сияние Карпат" (с.Красноилье Верховинского района) выросло до 34 человек – 26 детей и 8 взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации утром в среду, 26 июля.

Среди пострадавших – 25 граждан Польши и Германии и 9 украинцев. Состояние пострадавших средней и легкой тяжести.

По данным облгосадминистрации, всего в развлекательном заведении находилось около 152 человек. Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливаются.

Напомним, 25 июля из "Сияния Карпаты" с пищевым отравлением были госпитализированы 13 человек, в том числе 11 иностранцев. 

Источник: korrespondent.net
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Украина
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