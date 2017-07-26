Во Франции из-за пожаров эвакуируют тысячи людей

С юга Франции эвакуировали не менее 10 тысяч человек после того, как вспыхнули новые лесные пожары.

"Из-за увеличения пожаров были эвакуированы по крайней мере 10 тысяч человек. Это территория, где летом в 2-3 раза увеличивается количество населения", – заявил офицер пожарной службы, которая работает над тушением огня близ коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег.

По данным министерства внутренних дел страны, на борьбу со стихией брошены 19 самолетов и более четырех тысяч пожарных и военных.

Ситуация осложняется сухой и жаркой погодой, а также сильным ветром.

Отметим, лесные пожары на юго-востоке Франции бушуют с понедельника, 24 июля. Они охватили территории острова Корсика и департамента Приморские Альпы, где находятся известные курорты Ницца и Сен-Тропе.

Напомним, украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Черногории.

Источник: korrespondent.net