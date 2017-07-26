Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2017, среда, 11:32
+26°C
Завтра +26°C
+26°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,27
26. 07. 2017

Украинцев предупреждают о грозах и шквалах

В некоторых областях Украины в среду, 26 июля, ожидаются грозы и шквалы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, грозы, град и шквалы 15-20 м/с ожидаются днем в среду в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградский, Одесской и Николаевской областях.

А местами в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях синоптики прогнозируют сильные дожди.

 
 

Напомним, 25 июля в результате дождя, гроз и порывов ветра были в Украине обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях страны.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- В этом году погода летописная.
- Это как?
- Лето – писец.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.