Санкции конгресса США против России: подробности

В законопроекте об усилении санкций США против России важное место отводится поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Детали закона были опубликованы украинским посольством в США.

В законопроекте "Противодействие противникам Америки посредством санкций" говорится, что политика США поддерживает правительство Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности.

Америка также подтверждает непризнание аннексии Крыма Россией или отторжение любой части территории Украины с использованием военной силы.

Документ также предусматривает предоставление помощи по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшение зависимости от российских энергетических ресурсов и продолжение противодействия реализации проекта газопровода Северный поток-2.

Также законодательно закрепляются действующие санкции против России, создается механизм обязательного согласования с конгрессом возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций.

Законопроект предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте; усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики.

Также предусмотрено введение санкций в связи с деятельностью России, направленной на подрыв кибернетической безопасности; по отношению к лицам, которые ответственны за нарушение прав человека в Крыму, а также тех, кто действовал в интересах оборонного сектора РФ, способствовал приватизации государственных активов, а также по отношению к иностранным физическим и юридическим лицам, способствовавшим усилению оборонительных возможностей правительства Сирии.

Законопроектом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Проект закона предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 миллионов долларов на 2018-2019 финансовые годы.

На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 миллионов долларов.

Поддержанная Палатой представителей законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена сенатом и подписана президентом США.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп согласен на ужесточение санкций против России.

Источник: korrespondent.net